Заява Зеленського про держпереворот зі слів "трьох відставних ментів у Криму" відкинула Україну до рівня країн Африки, - Фурса

Слова президента Володимира Зеленського про державний переворот, що нібито готується, ґрунтуються, як виявилося, на розмовах "відставних ментів у Криму та одного співробітника ФСБ" завдали серйозної шкоди інвестиційній привабливості України і зробили біднішим кожного платника податків.

Про це пише інвестаналітик Сергій Фурса у блозі на сайті "Новое время", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже надвечір стало відомо, що заява президента базувалася на розмовах трьох відставних ментів у Криму та одного співробітника ФСБ, які говорили у тому числі про те, що коли ця страшна команда захопить владу в Україні, їм доведеться домовитися з Ахметовим. Хоча й із самого початку ця інформація звучала як фантастика. І серйозно в Україні її ніхто не сприймав. Але це сказав президент, це потрапило до заголовків, це мало наслідки. Чому те, що сталося, неприпустимо? Чому це робить нас усіх біднішими? Не Ахметова, а платників податків України", – пише Фурса.

Він наголосив, що сучасна економіка будується на довірі і якщо до країни немає довіри – то гроші оминають її.

"Інвестори хочуть верховенства права, надійності та передбачуваності. Просто правил гри. Чи входить у це визначення ситуація, коли президент прив'язує прізвище найбільшого бізнесмена країни до перевороту. Чи захочуть вони інвестувати ще в Україну, якщо можливі такі заяви з такими наслідками? Хіба це про передбачуваність? Хіба це про правила гри?", - наголосив Фурса.

Подібні безвідповідальні заяви відкидають Україну до рівня країн Африки, вважає Фурса.

"Рейтинг України на рівні середньої країни в Африці. Вас би не здивувало, якби десь у Гані місцевий диктатор заявив щось подібне? Ні. От і людей із Лондона може не здивувати чергова подібна новина з України. І питання лише в тому, чи ми хочемо залишатися на рівні Африки…", - зазначив Фурса.

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Він додав, що інвестори та кредитори чекають від України боротьби з олігархами, але тільки не в такій "сюрреалістичній формі".

"Крім того, Захід прямо показує, які олігархи є токсичними. Але Коломойський та Фірташ почуваються чудово. І так, якщо ДТЕК монополіст і з ним треба боротися, то інвестиційний клімат не страждав би, якби боротьба велася за допомогою інституту незалежного антимонопольного комітету", - підсумував Сергій Фурса.