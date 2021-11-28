В аеропорту німецького Любека лікар вводив охочим саморобну вакцину від коронавірусу
Якщо підозри поліції виправдаються, його вчинок буде кваліфікований як порушення закону про лікарські засоби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
"27 листопада в аеропорту Любека, що належить Штьоккеру, де й проходила акція вакцинації, зібралися близько 230 осіб. Понад 50 добровольців встигли зробити укол до втручання поліції та служб охорони правопорядку", - наголошується в повідомленні.
Штьоккер ще в квітні минулого року повідомив, що самостійно у власній лабораторії розробив препарат та провів випробування, які показали 97% ефективність. Тести він проводив на своїх рідних та близьких, а також друзях і знайомих.
Проте, вакцина не пройшла повноцінні клінічні випробування й не отримала відгуків у жодному поважному медичному виданні.
У 1987 Штьоккер заснував компанію Euroimmun, що займається розробкою методів розпізнавання аутоімунних та інфекційних захворювань. Наразі вона має представництва у 17 країнах. У 2017 році Штьоккер продав Euroimmun американського концерну PerkinElmer за 1,2 млрд євро.