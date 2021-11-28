Наступне засідання ТСК ВР - 3 грудня. Працюємо над передачею бази російських найманців до міжнародних організацій, - Безугла

Наступне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України відбудеться в п'ятницю, 3 грудня.

Про це написала в фейсбуці голова Комісії і заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони нардеп Марʼяна Безугла ("Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання ТСК — п’ятниця 14:00. Деталі, про брифінг згодом. Працюємо над передачею в міжнародні організації бази російських найманців", - зазначила вона.

Раніше Безугла повідомляла, що на наступному засіданні ТСК також розгляне такі питання:

* опрацьовуємо все, що трапилося та опубліковано щодо вагнерівців після проміжного звіту ТСК, включаючи дезінформаційну активність РФ;

* продовжуємо дослідження Іловайську, формуємо список осіб для виклику, враховуючи дані опрацьованих матеріалів та ТСК ВРУ попереднього скликання;

* ТСК вже отримала дослідження розвідки щодо боїв за Дебальцеве, ознайомлюємося, план дій;

* починаємо роботу щодо Медведчука, зібралося багато матеріалів, не маємо права зволікати.

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Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.