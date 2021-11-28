Літак із Києва не зміг приземлитися в Одесі через туман і повернувся у Бориспіль

Літак, який виконував рейс із Києва до Одеси, не зміг приземлитися через густий туман і повернувся до столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Думская".

Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів із Києва о 5.44, на 20 хвилин пізніше за розклад, і прибув до Одеси о 6.56, проте через туман не пішов на приземлення і зробив кілька кіл над містом, а потім подався назад до столиці.



О 8.25 літак приземлився у "Борисполі".



Водночас, як зазначає "Думская", одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 8.36 – із Стамбула прибув Airbus 321 "Турецьких авіаліній".

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