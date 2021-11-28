Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього

Після того, як ДБР відкрило кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку - координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною.

Про це Бутусов заявив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну пресконференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Тобто Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни - це я все почав? На думку президента саме я оприлюднив відео з "Байрактару" і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). І ось вже знайшли привід - постріл з гармати, який був колись зроблений, назвали його "приводом для ескалації", хоч я і написав, що це було давно. І тепер мене залучають по кримінальній статті за розв'язання агресивної війни!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розпочало кримінальне провадження через відео, викладене головредом Цензор.НЕТ Бутусовим у фейсбуку

А нагадаю, все це тому, що я задав питання: Чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка? І усі почули від президента, що російський агент Руслан Демченко - корисний керівник комітету по розвідці, попри те, що він очолює усі розвідслужби України всупереч закону про люстрацію та є співавтором "Харківських угод" по здачі Криму. І Демченка, Татарова, Єрмака президент захищає.

А мені у неділю ввечері повідомляють, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! Зранку думаю, чого б це "позитивні блогери" як під копірку пишуть пости і звинувачують мене, що ніби це ж я "як пореченков стріляю" - тобто прирівняли російського терориста до мене, громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи", - зазначив Бутусов.

За його словами, ДБР контролює у Зеленского "один з керівників знищення протестів на Майдані - Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака".

"На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді - намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня. Ось це дійсно буде в усіх російських новинах. Інтереси Зеленского в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій Офіса президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною", - написав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов - Зеленському: "Керівництво країною під час війни - це не "Квартал". ВIДЕО

Він також запевнив, що не збирається кудись їхати з країни.

"Я залишусь тут, де я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там були одними з координаторів придушення протестів. Що ж, ті, хто мене замовив, тепер відомі для всієї країни. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить. Все, що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського - чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи, якими Офіс намагається мене закрити - це системна брехня і сплановані дії російської агентури в Офісі президента в інтересах нашого ворога.

Моя справа доведе - російський вплив в оточенні президента Зеленського існує, і провал наших спецоперацій проти Росії - це спланований в ОП злочин, який я як журналіст вимагаю розслідувати належним чином. І саме за це мене хочуть покарати", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, ДБР розпочало кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку.

Також читайте: "Президент визнав фактично свою брехню проти мене", - Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп

Раніше, 26 листопада, під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.