Швейцарці на референдумі підтримали закон про дію в країні COVID-сертифікатів
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю" про це інформує AFP.
Закон, який виносився на референдум, є правовою основою для функціонування в країні сертифікату з QR-кодом, котрий свідчить про те, що людина щепилася від коронавірусу, має негативний тест або одужала від COVID-19. З вересня він потрібен для доступу до ресторанів, різних закладів та заходів.
Противники COVID-сертифікатів у Швейцарії стверджують, що закон є дискримінаційним, а у країні через нього створена система "апартеїду".
У день референдуму поліція посилила охорону резиденцій уряду та парламенту у Берні через погрози, які висловлювались противниками COVID-cертифікатів та вакцинації. Під час кампанії, яка передувала референдуму, у країні відбувалися протести, деякі з яких завершувались зіткненнями з поліцією. Правоохоронці використовували тоді гумові кулі та сльозогінний газ, щоб стримувати натовп.
Оглядачі припускають, що результати референдуму можуть ще більше посилити напругу в суспільстві і спричинити жорстоку реакції сторони, яка програла.