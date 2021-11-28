"Порушення ДБР справи проти Бутусова - ідіотизм і публічний акт вибіркового правосуддя. Сором і ганьба!", - Аваков

Колишній очільник МВС України Арсен Аваков вважає порушення ДБР кримінального провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "ідіотизмом і публічним актом вибіркового правосуддя проти інакодумця, який критикує владу".

Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Порушення ДБР справи щодо Юрія Бутусова - це ідіотизм і ще один публічний акт вибіркового правосуддя проти інакодумця, який критикує владу. Недільні квапи-підлабузники демонструють мстивість скривдженої влади. І не має значення від самого президента йде команда чи його посіпак. Сором і ганьба!", - написав Аваков.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, ДБР розпочало кримінальне провадження проти головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова через відео, викладене ним у фейсбуку.

Раніше, 26 листопада, під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.