Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"

Уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитись від санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2". Це, нібито, може послабити довіру країни до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

У засекреченому документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина "повна рішучості" досягнути двосторонні домовленості з метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.

Однак, запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", послабить довіру до уряду США та поставить під загрозу положення про підтримку України.

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Також у документі зазначається, які кроки Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю:

застосовуватиме рішучі публічні заяви;

оцінюватиме припинення майбутніх політичних зустрічей;

розглядатиме обмеження на російські проєкти.

Водночас подробиці обмежень не вказані.

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