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Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"

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Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"
Уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитись від санкцій проти трубопроводу "Північний потік - 2". Це, нібито, може послабити довіру країни до США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

У засекреченому документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина "повна рішучості" досягнути двосторонні домовленості з метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.

Однак, запровадження санкцій проти "Північного потоку-2", послабить довіру до уряду США та поставить під загрозу положення про підтримку України.

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Також у документі зазначається, які кроки Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю:

  • застосовуватиме рішучі публічні заяви;
  • оцінюватиме припинення майбутніх політичних зустрічей;
  • розглядатиме обмеження на російські проєкти.

Водночас подробиці обмежень не вказані.

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Топ коментарі

  • Bird Jackdaw
    "застосовуватиме рішучі публічні заяви" остановите мо ор!!!
  • офшор 95 без табу
    Дякуйте фрау Ріббентроп, яка, як і наркоман, приймає з усіх боків.
  • Erlich Bachman
    А те, що відбувається зараз вже використання газу як зброї, чи ще ні?
    Єврошльондри німецькі, блджад.
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