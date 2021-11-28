В УДО спростували звільнення співробітників через дрон журналістів над резиденцією Зеленського на Прикарпатті
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.
"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою... Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в повідомленні.
Окремо в Управлінні держохорони заявили про "намір звернутися до суду з цього приводу".
Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач повідомив, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони перебували там з нагоди дня народження останнього.