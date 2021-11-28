Новини • Санкції проти Росії

Адміністрація Байдена блокує посилення санкцій щодо "Північного потоку-2", - The Hill

11 33769
Адміністрація Байдена блокує посилення санкцій щодо "Північного потоку-2", - The Hill
Адміністрація президента США Джозефа Байдена на чолі із держсекретарем Ентоні Блінкеном протидіє запровадженню Конгресом жорсткіших санкцій щодо російського енергетичного проєкту "Північний потік-2".

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що 22 листопада США запровадили санкції проти пов'язаної з РФ компанії та двох суден через участь у будівництві російського газогону.

Але команда Байдена уникає жорсткіших дій, побоюючись протистояти Німеччині - важливому союзнику в боротьбі зі зміною клімату та обмеження зростаючого глобального впливу Китаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина закликала США не запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2"

За інформацією The Hill, держсекретар США Ентоні Блінкен закликає сенаторів-демократів блокувати поправку до законопроєкту про оборонний бюджет на наступний фінансовий рік, яку на початку листопада запропонували шестеро республіканців на чолі з очільником комітету Сенату США з міжнародних відносин Джеймсом Рішем. Ця поправка передбачає запровадження санкцій проти оператора проєкту Nord Stream 2 AG та інших компаній, які беруть участь у сертифікації трубопроводу.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Freken
    А що ви хочете з ліваків? А багато українців аж стрибали від радощів за Бідона. придурки.
  • Vedana
    Сектанти не повірять все одно.
    У них - одна мантра.

    Але цікаво, що заспівають, коли цей великий дружок України вкотре наплює на Конгрес.
  • Bird Jackdaw
    Трамп вводив санкції Байден блокує Продажність політиків була є і буде
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини