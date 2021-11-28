Консиліум лікарів діагностував у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад і призначив стаціонарне лікування

Консиліум лікарів, які займаються лікуванням експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після 50-денного голодування, діагностував у нього синдром посттравматичного стресового розладу.

Про це журналістам сказала керівник консиліуму лікарів, президент центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузия Online.

"За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має зв'язок із фактом тортур у в'язниці та в системі, є також неврологічна симптоматика. Ви знаєте, що йдеться про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Пацієнту потрібне стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація", - сказала Джишкаріані.

Водночас вона наголосила, що Саакашвілі не має такого психічного розладу, щоб він не зміг завтра з'явитися на судовий процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі погрожує відмовитися від лікування, якщо до нього не пустять опозиційних депутатів

"Рішення про судовий процес він прийматиме сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг з'явитися до суду. Рішення у зв'язку з цим він прийматиме сам", - заявила Джишкаріані.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

Також читайте: Стан Саакашвілі задовільний, він не потребує лікування за кордоном, - глава МОЗ Грузії Тікарадзе

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.