Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров

Медіаюрист "Інституту масової інформації" Алі Сафаров називає дії Державного бюро розслідувань тиском на головного редактора онлайн-видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова.

Про це він повідомив у коментарі "Детектору медіа", інформує Цензор.НЕТ.

За словами юриста, такий тиск має ознаки перешкоджання роботі журналіста, що є кримінальним правопорушенням відповідно до частини другої статті 171 Кримінального кодексу України.

"Будь-який державний орган, у тому числі слідчий орган, має діяти в межах закону (частина 2 статті 19 Конституції України), - сказав Алі Сафаров. - Державне бюро розслідувань є органом досудового слідства. Воно може проводити досудове розслідування, однак із суворим дотриманням Кримінального процесуального кодексу. Для ДБР не передбачено "перевіряти законність викладених фото, відео тощо". Усі слідчі дії відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу можуть проводитись виключно після реєстрації події в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. І це не "перевірка", а саме слідчі дії: допити, експертизи тощо".

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За словами Алі Сафарова, Державне бюро розслідувань не мало права розголошувати прізвище людини, підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, "тож не можна в одному дописі поєднувати "перевірку по статтях Кримінального кодексу України" і прізвище конкретного журналіста Бутусова, це заборонено і Конституцією, і Кримінальним кодексом, і Цивільним кодексом, і іншими законами. Наявність або відсутність складу правопорушення має бути доведена за встановленою процедурою".

Юрист наголошує, що статті, згадані в повідомленні Державного бюро розслідувань - стаття 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) - взагалі не стосуються цивільних, якщо немає додаткових обставин.

"Саме оголошення на сторінці ДБР про початок "перевірки фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова. Такий тиск на журналіста має ознаки кримінального порушення відповідно до частини другої статті 171 Кримінального кодексу України", - сказав Алі Сафаров.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео. Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

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28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".