Ярош про переслідування Бутусова та Соколової: Перед можливим широкомасштабним вторгненням РФ дії влади виглядають як провокація

Колишній лідер "Правого сектору", командир військового формування "Українська добровольча армія" Дмитро Ярош нагадав владі про свободу слова.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не демократ… І вважаю своїм головним обов’язком захист державного суверенітету і територіальної цілісності України. Але хочу звернутися до Верховного Головнокомандувача і його безпосередніх підлеглих: "Свобода слова в нашій Державі - одна із основних цінностей. І "мочити" журналістів-державників неможна…"

Я про Яніну і Юрія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР само повідомило про кримінальне провадження щодо Бутусова, отже тепер має визначити процесуальний статус журналіста та звернутися до Офісу генпрокурора, - Загребельська

Це не 112-й, Нюзван, ЗІК, "Наш", "Інтер" або який інший кремлівський пропагандивний рупор!

Це українські журналісти. І тут, хлопці, ви потрапили "у штангу"…

Краще дайте назад, бо буде біда.

А перед можливим широкомасштабним вторгненням військ Ерефії ваші дії виглядають як провокація.

Не будіть лихо", - закликав політик.

Також читайте: Оголошення ДБР про "перевірку фактів" можна вважати тиском на журналіста Бутусова, це має ознаки кримінального порушення, - юрист ІМІ Сафаров

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Читайте також: ДБР перевіряє джерела витоку опублікованих документів спецоперації щодо "вагнерівців": відкрито провадження

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".