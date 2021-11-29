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Столтенберг вважає нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною "незрозумілим та невиправданим"

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Столтенберг вважає нарощування військової сили РФ поблизу кордону з Україною "незрозумілим та невиправданим"
НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам в Україні та навколо неї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАТО, у Ризі відбулася зустріч Єнса Столтенберга, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та прем'єрміністра Латвії Кріш'яніса Каріньша.

"Ми також обговорили незрозуміле та невиправдане нарощування російської військової сили поблизу України. Ми закликаємо Росію до прозорості, зниження напруженості та деескалації", - зауважив, серед іншого, Столтенберг.

Він підкреслив, що НАТО та ЄС демонструють єдність та високий рівень співробітництва у протидії викликам на кордоні з Білоруссю, а також в Україні та навколо неї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія стягнула тисячі солдатів до кордону з Україною. Ми не впевнені, що це просто блеф", - Столтенберг

"НАТО зберігає пильність. Ми готові захищати всіх союзників. І ми продовжимо надавати нашому партнеру Україні політичну та практичну підтримку. І ми зустрінемося з міністрами закордонних справ України та Грузії тут, у Ризі, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО цього тижня", - додав генсек НАТО.

Топ коментарі

  • irenka ko
    Зато нам все зрозуміло і давно. Знищення нашої держави та знищення українців як нації - це головна мета божевільного ху#ла.
  • Віктор Катишев
    Зате нам все зрозуміло. Більше у путіна і московії такої можливості - як знищити Україну з українцями не буде. Підсунули нашому прорадянському у своїй масі наріду промосковського клоуна, обставили його своїми фсб-шниками і з усіх сил готуються та чекають найвигіднішого для себе моменту.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Не нужно в действиях Мордора искать логику, рузьке мир - бессмысленный и беспощадный
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