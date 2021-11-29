Бабченко закликав Зеленського припинити згубну діяльність, зокрема переслідування Бутусова: Країні не потрібен ще один Майдан

Кожне відкриття рота Володимира Зеленського у прямому значенні коштує Україні дуже дорого.

Про це розмірковує у фейсбуці журналіст Аркадій Бабченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що до багато чого звик, але дії нинішньої влади України приголомшують журналіста щодня.

"ДБР порушило проти Юрія Бутусова кримінальну справу за планування, розв'язування та ведення агресивної війни. Перечитайте цей рядок ще раз. З першого його важко зрозуміти. Відкрило за його запитання Володимиру Зеленському. Я не знаю, як це коментувати. Я не хочу це коментувати. Та тут і нема чого коментувати. Тут із усіх коментарів необхідне лише одне слово – п#з-дець. Більше тут і нема чого говорити", - пише Бабченко.

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Він закликав президента припинити згубну для країни діяльність.

"Це агонія, Володимире Олександровичу. Гірше того. Це помилка. Опануйте себе. Ви стільки разів повторювали на пресконференції, що ви - Президент України, що настав час би вже повірити в це Вам самому. І, головне, зрозуміти це. Що Ви - не просто лох якийсь. А Президент країни, яка восьмий рік веде війну. Ну, то вже так вийшло. На жаль. Країни, якій у цій ситуації зовсім не потрібний ще один Майдан. Ще один період - цього разу, щоправда, я сподіваюся, гранично короткий, тому що за вас точно ніхто не буде розстрілювати на Інститутській український народ, проте - ще один перехідний період безвладдя і лихоліття. Досидіть два з половиною роки. Будь ласка. Я вас прошу. І тихо-мирно їдьте до Ростова танцювати на підборах далі про країну, готову з обох боків. І всі будуть щасливі. І Ви повернетеся до своєї улюбленої справи. Єдиної, яку вмієте робити добре. І Газпром відвалить Вам мільярди мульєнів, аби тільки бачити у себе на корпоративних підтанцьовках колишнього президента. І оплесків, які Вам так потрібні, у Вас там буде вище за дах. І Україна зітхне спокійніше. Це не складно. Потрібно тільки одне. Записуйте відео. І все. І нічого більше руками не чіпайте", - переконаний журналіст.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

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Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".