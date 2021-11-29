Євросоюз і НАТО мають подавати РФ сигнал, що в разі ескалації будуть "дуже чіткі наслідки", - прем'єр Латвії Каріньш

Важливо, щоб ЄС і НАТО стежили за ситуацією поблизу кордонів України та посилали Росії чіткий сигнал про те, що ескалація матиме наслідки.

Про це 28 листопада на спільній пресконференції за підсумками зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

За словами Каріньша, у Європі помітні кілька загроз одночасно, одна з них - концентрація військ РФ біля кордону України.

Важливо, щоб ЄС і НАТО стежили за цією ситуацією та посилали Росії чіткий сигнал про те, що ескалація матиме наслідки, наголосив прем'єр Латвії.

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Ще дві загрози, на думку Каріньша, - міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС, а також штучне зростання ціни газу в Європі.

"Хоча російська компанія "Газпром" виконує договори з комерційними партнерами в Європі, вона не забезпечила в достатній кількості газу у сховищах, що створює дефіцит і зростання цін", - зазначив Каріньш.