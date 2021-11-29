За добу війська РФ один раз відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети та СПГ. Втрат немає, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
Так, в напрямку Піденного ворог здійснив обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.
Станом на 7 годину ранку, 29 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.