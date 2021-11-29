Кремль звинуватив Зеленського у нагнітанні істерики: Росія - миролюбна країна і не готує жодних наступів ані на кого

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що істерика, яку нагнітають англосаксонські та українські ЗМІ, а також сам президент України Володимир Зеленський, є неприйнятною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ТАСС.

"Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною", - заявив він.

"Самі твердження про те, що Росія на когось збирається наступати, і закиди на адресу Росії в тому плані, що Росія якось агресивно поводиться, абсолютно безпідставні і невірні по суті", - заявив Пєсков, коментуючи висловлювання Зеленського про те, що президент РФ Володимир Путін "має публічно сказати" про відсутність планів нападу на Україну.

Звинувачення в агресії, які лунають на адресу Росії, можуть бути спробою приховати підготовку до силового вирішення питання на Донбасі, вважає представник Кремля.

"Ми побоюємося, ми вже говорили, що це нагнітання може бути спробою приховати власну підготовку (України. - Ред) щодо силового вирішення проблеми Донбасу. Це було б повним божевіллям", - сказав Пєсков.

Він також звернув увагу на те, що "Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого".

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"Росія - абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена ​​у добрих відносинах зі своїми сусідами", - запевнив представник Кремля.

При цьому представник Кремля залишив без відповіді питання про нібито переданий через президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана списку на обмін утримуваними особами.

"Список - без коментарів", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи цей документ отримано російською стороною.

Нагадаємо, під час пресмарафону, який відбувся 26 листпада, президент Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін повинен сказати офіційно, що Росія не планує вторгнення до України.

"Від росіян постійно чути, що чогось не вистачає для зустрічей. Якщо вони не думають про ескалацію.... коли й я кажу, що ми точно нікуди не наступаємо, точно це знаю, то росіяни та президент РФ теж повинен публічно це сказати, що "ми не плануємо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна готова до розмови.