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Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 29 листопада у світі зареєстрували 391 445 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 511 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 261 763 799 випадків інфікування, з них 391 445 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 217 311 осіб, з них 4 511 за минулу добу.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 236,4 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 15-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі і в Європі.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 03

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    це не надовго. зійде зі снігом
  • Алекс Борис
    Зато у нас асвальт новий від ЗЕеее
  • Гонта Київський
    Не виключаю... Але велике питання, чи ця смертність від COVID-19?
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