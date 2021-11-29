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В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали
В Україні зафіксовано 5 804 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 29 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 28 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 зафіксовано 5 804 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72);

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 93 970 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 069 людей, повністю імунізовані – 62 901 людина.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 госпіталізовано – 2 082 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 летальних випадків – 297;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 одужало – 10 477 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 захворіло – 3 427 827 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 одужало – 2 920 714 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 летальних випадків – 85 414;

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 320 532 людини, з них отримали одну дозу – 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 967 700 людей. Загалом проведено 24 288 230 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 297 осіб, зафіксовано 5 804 нові випадки зараження, 10 477 осіб одужали 13

Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Ohmygod уже сказали, ждём ohmyfuckinggod.
  • Tui Yii
    омикрона не будет до конца января, пока на вертолете на буковель не смотаються - никаких карантинов .
  • Яр Холодний
    - Мамочка! А мне Дед Мороз в этом году мне подарки принесёт?

    - Нет сынок! В этом году подарков не будет!

    - Почему?

    - Дедушка Мороз помер! От коронавируса!

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