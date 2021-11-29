В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили одразу п'ять вірмен із підробними паспортами, які вони придбали за 10 тис. доларів США

В пункті пропуску "Бориспіль" за результатами аналізу та оцінки ризиків, під час повторної перевірки пасажирів рейсу "Київ – Барселона", охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс "Київ – Тбілісі", а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за 10 000 доларів США.

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

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