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В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили одразу п'ять вірмен із підробними паспортами, які вони придбали за 10 тис. доларів США

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В аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили одразу п'ять вірмен із підробними паспортами, які вони придбали за 10 тис. доларів США
В пункті пропуску "Бориспіль" за результатами аналізу та оцінки ризиків, під час повторної перевірки пасажирів рейсу "Київ – Барселона", охоронці кордону виявили п’ятьох громадян Вірменії, які надали для перевірки закордонні паспорти громадян України, що містили ознаки часткової підробки, а саме заміну сторінки з установчими даними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

За результатами опитування прикордонники встановили, що троє дорослих та двоє дітей перетинали державний кордон на виїзд з України за дійсними закордонним паспортами Вірменії на рейс "Київ – Тбілісі", а після перебування в залі очікування обрали інший рейс, на який спробували сісти вже з іншими паспортними документами.

Підроблені паспорти особи придбали у невідомого в Україні за 10 000 доларів США.

Прикордонники притягнули порушників до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Пошерстите по рынкам, так вы найдёте там не 5 и сотни таких армян.
    И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
  • валерий коренев 41e3634f
    Армяне, ***??? Пистюлей и сбросить с самолета над их исторической родиной, нам не хватает еще к евреям армян хитрожопых!!!!!!!!!!!!!!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    вылетали по своим армянским как-бы в Тбилисо, а по факту с купленными украинскими загранпаспортами ломились с купленными заранее билетами на рейс в Европу) хитрожопые ары))только забыли зачекиниться
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