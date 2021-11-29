Забезпечення постійної присутності військових кораблів НАТО в Чорному морі було б дуже сильною підтримкою України у відповідь на агресію РФ, - Шмигаль

Забезпечення постійної присутності військових кораблів НАТО в Чорному морі було б сильним сигналом на підтримку України з боку західних партнерів у відповідь на агресивні дії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню Politico.

"Відповіддю на агресивні дії Росії має стати солідарна відповідь України, країн ЄС та НАТО. Забезпечення постійної присутності військових кораблів Альянсу у Чорному морі було б дуже сильним сигналом на підтримку України", - наводить прес-служба Урядового порталу слова Шмигаля.

За словами прем'єра, постійне нарощування російського військового контингенту біля українських кордонів – це один із інструментів політики Кремля.

Шмигаль зазначив, що Росія на регулярній основі демонструє свій військовий потенціал та прагне зірвати євроатлантичні прагнення України.

За словами українського прем'єра, Кремль зацікавлений не лише в дестабілізації ситуації в Україні, а й у дестабілізації країн ЄС та НАТО.

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"Газ уже використовується як зброя не лише проти нашої держави, а й проти всієї Європи. Ситуація навколо "Північного потоку-2" та зменшення транзиту блакитного палива через Україну - яскраво підтверджують цю тезу", - наголосив він.

За словами Шмигаля, Росія також використовує інші інструменти гібридної війни проти України та Заходу, включно з кібератаками та дезінформаційними кампаніями.

У прес-службі зазначили, що 30 листопада в Брюсселі Шмигаль разом із главами урядів Грузії та Молдови в рамках Асоційованого тріо проведе низку зустрічей із керівництвом Європейського Союзу.