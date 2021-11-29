Україна завершує рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію, - міністерка економіки Свириденко

2021 рік Україна завершує з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію: орієнтовно 195 млрд доларів.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Юлія Свириденко за підсумками онлайн-зустрічі із представниками найбільших міжнародних інвестиційних компаній та фондів, які інвестують в Україну, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поінформували інвесторів про поступове покращення наших макроекономічних показників та прогнози на найближчий рік. Наша мета забезпечити сталість основних показників: зростання ВВП, збільшення золотовалютних резервів, стримування інфляції в допустимих межах", - розповіла Свириденко.

За її словами, уряд працює над тим, щоб довести бізнес-клімат в Україні до найкращих світових стандартів.

"Наступного року ми плануємо вийти на високі темпи зростання внутрішнього валового продукту завдяки старту низки програм. Зокрема, масштабної термомодернізації житлових будинків, комплексного відновлення систем зрошення на Півдні України, масового дешевого іпотечного кредитування, активного фінансування експортерів для подальшого нарощування експорту", - зазначила міністерка економіки.

Зі свого боку, міністр оборони Олексій Резніков та очільник МЗС Дмитро Кулеба, які також були присутні на зустрічі, запевнили інвесторів, що ситуація на кордонах України залишається стабільною.

"Дмитро Кулеба зазначив, що інтенсивні спроби російської дезінформації нашкодити нашій державі, зокрема її економіці та інвестиційній привабливості, не будуть успішними та запевнив, що дипломати докладають максимум зусиль для формування позитивного іміджу України за кордоном", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що подібні онлайн-зустрічі проводитимуться регулярно.

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