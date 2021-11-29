У Києві 5 грудня в межах "Марафону, який ніхто не хоче бігти" відбудеться забіг у бронежилетах

Народний Герой України, повний кавалер ордена "За мужність", офіцер ВСУ Павло Чайка ініціює проведення в Києві забігу в бронежилетах в межах акції "Марафон у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти"

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

Мета "Марафону у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти" — нагадати про війну в Україні.

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"Хотілось би нагадати людям в глибокому тилу, про те, що їхнє спокійне життя напряму залежить від тих, хто захищає їх на фронті", - пояснив Чайка.

Він ініціює в рамках "Марафону у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти" забіг у Києві в бронежилетах.

"Якщо вулицями Києва буде бігти організована група людей в бронежилетах цього майже неможливо не помітити", - пояснив він.

Провести забіг планують 5 грудня в День волонтера та в переддень Дня ЗСУ.

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"Тож я закликаю всіх зібратись 5 грудня об 11:00 біля Військового госпіталю (в Києві. - Ред.) та підхопити естафету участі у "Марафоні у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти". Бронежилет кожен підбирає собі по силах, це в першу чергу символ. ... Зрозуміло, що пробігти півмарафон з бронежилетом не легке завдання, та не всі його подужають, але головне всім разом одночасно зібратись в одному місці біля Військового госпіталю, та всім разом почати забіг, і кожний пробіжить стільки скільки зможе. Так само як і ці 8 років не всі подолали дистанцію від початку і до кінця, але кожний, хто брав в цьому марафоні участь, зробив неоціненний вклад в захист України від російської навали", - закликав Чайка.

Кожен охочий може долучитися до "Марафону у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти" і зробити це онлайн.