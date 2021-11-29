На Бурштинській ТЕС стався вибух, п’ятеро осіб госпіталізовано, - ДСНС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
28 листопада о 22:12 до рятувальників поступило повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що стався вибух на БуТЕС.
За інформацією, на котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого
відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та отримали опіки два працівники, яких госпіталізовано до лікувальних закладів.
"Сьомий енергоблок зупинено й виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу четвертий енергоблок. На даний час працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула. На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у Івано-Франківській області.
За інформацією приймального відділення Бурштинської МЛ госпіталізовано до лікувальних закладів п'ятеро осіб. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.