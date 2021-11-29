За добу від COVID-19 у Києві померли 45 осіб, серед них чотиримісячне немовля, виявили 431 новий випадок, - Кличко

За добу від коронавіруса у Києві померли 45 осіб. Виявили 431 новий випадок захворювання.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Від початку пандемії виявили 297 173 випадків.

Серед тих, хто захорів минулої доби 234 жінки віком від 19 до 93 років, 164 чоловіки віком від 18 до 89 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років і 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

Зафіксовано 45 летальних випадків від вірусу (загалом 7493).

Серед тих, хто помер 28 жінок від 50 до 93 років, 16 чоловіків від 47 до 86 років та один хлопчик віком 4 місяці.

Водночас 65 з діагнозом коронавірус були госпіталізовані до лікарень столиці, а 116 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

252 жителя Києва подолали коронавірус (загалом 253 635).

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському (98), Дніпровському (63) та в Солом‘янському (57) районах.

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