Ревакцинація - єдиний надійний захист від штаму "Омікрон", - провідний інфекціоніст США Фаучі

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що ревакцинація є єдиним надійним захистом від штаму "Омікрон". Він також зазначив, що для вивчення заразності нового варіанту знадобиться як мінімум декілька тижнів.

Про це повідомляють ЗМІ США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Наявні вакцини, за всією видимістю, забезпечують певний ступінь захисту від тяжких випадків COVID. Фаучі також підтвердив, що бустерна вакцинація повністю щеплених людей забезпечує надійний захист від COVID", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, експерти Білого дому рекомендували всім дорослим, які вже пройшли базовий курс вакцинації від коронавірусу, якнайшвидше зробити ще одне щеплення.

"Тим, хто ще не зробив щеплення, слід негайно вакцинуватися. У США право на ревакцинацію є у тих, хто щепився препаратами Pfizer та Moderna понад шість місяців тому та Johnson & Johnson більше одного або двох місяців тому", - додають у повідомленні.

Читайте також: Pfizer готовий адаптувати свою COVID-вакцину до штаму "Омікрон": знадобиться 100 днів, - Єврокомісія