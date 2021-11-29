Федерація роботодавців закликає Раду не повертатись до розгляду "ресурсного" законопроєкту №5600
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні ФРУ до президента України, уряду та Верховної Ради.
"18 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про зняття з розгляду проекту Закону № 5600. ФРУ та інші загальнонаціональні об’єднання бізнесу неодноразово звертались до Уряду і парламенту стосовно доопрацювання найбільш негативних для бізнесу положень законопроєкту № 5600, які посилять тиск на легальний бізнес та створюватимуть передумови для тінізації підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.
Так, роботодавці не погоджуються із неврахуванням більшості пропозицій українського бізнесу, насамперед – виробників, щодо ключових відверто фіскальних, але малоефективних положень законопроєкту.
"Більше ніж неприємною несподіванкою для бізнесу, що працює в Україні, стало включення до Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ декларації намірів Уряду щодо прийняття основних положень законопроєкту № 5600", - наголосили у Федерації.
Там зауважили, що взяття таких зобов’язань країною без спроб пошуку консенсусу щодо балансу інтересів бізнесу і держави не спрятиме сприйняттю суспільством й інших чутливих законодавчих змін, які опрацьовуються Урядом та в парламентом.
Бізнес наполягає на доопрацюванні:
- скорочення терміну на включення сум ПДВ до податкового кредиту за зареєстрованими податковими накладними з 1095 до 180 календарних днів;
- обмеження права виїзду керівника платника податків за кордон за наявності податкового боргу понад 1 млн грн;
- обмеження 50 відсотками суми від’ємного значення об'єкту оподаткування минулих років, яку можна включити в фінансовий результат до оподаткування для великих платників податків - особливо після складного 2020 року, пов'язаного за пандемією та карантинними обмеженнями;
- трикратне збільшення ставки екологічного податку на двоокис вуглецю та інші забруднюючі речовини;
- оподаткування доходів селян від продажу сільськогосподарської продукції;
- неврегульованість питань оподаткування закупівлі у громадян вторинної сировини (макулатури, склобою, пластику тощо);
- запровадження необґрунтованого оподаткування продажу фактично знеціненого та списаного майна у вигляді металобрухту.
"Федерація наголошує, що законопроект не враховує позицію бізнесу, ігнорує принципи стабільності й прогнозованості податкової політики та матиме негативний вплив на сумлінних платників податків", - підсумували в ФРУ та закликали Раду не повертатися до розгляду законопроекту № 5600.