Влада РФ планує провести масову психодіагностику росіян за їхніми профілями у соцмережах

Російська влада зацікавилася використанням штучного інтелекту для аналізу психологічного стану росіян за їхніми обліковими записами в соціальних мережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання "КоммерсантЪ".

Зазначається, що грант на дослідження у цій галузі від Аналітичного центру при уряді отримав Інститут системного програмування ім. В. П. Іваннікова (ІСП). За підсумками роботи має з'явитися технологія психодіагностики щодо аналізу даних профілю соцмережі.

Вона покликана допомогти боротися з групами смерті, залученням громадян у терористичну діяльність та екстремізмом, вважають в уряді. Але, на думку юристів, застосування такої технології може суперечити чинному законодавству із захисту персональних даних.

ФДБУ "Інститут системного програмування ім. В. П. Іваннікова" 23 листопада оголосив тендер вартістю 36 млн руб. (понад 13 млн грн) на проведення дослідження про можливості використання штучного інтелекту для психологічної діагностики особистості за соціальними мережами. Підсумки конкурсу підіб'ють уже 29 листопада. Підрядник має виконати роботи до 1 вересня 2024 року. З тендерної документації випливає, що у проведення дослідження інститут отримав ґрант від Аналітичного центру за уряду РФ (АЦ), що є генеральним замовником проєкту. Розмір ґранту не уточнюється.

У тендерній документації замовник зазначає, що поширення технологій, які використовують цифрові сліди для аналізу особистості, "відкриває широкі можливості щодо оцінки особистості та прогнозування її поведінки без здійснення психологічного тестування, яке потребує її добровільної згоди".

До одного з джерел цих слідів належать соціальні мережі, які "накопичують великі матеріали щодо інтересів, захоплень, записів користувача, а також фіксують показники його поведінкової активності".

Для аналізу облікових записів у соцмережах передбачається використовувати технології штучного інтелекту.

"Програмою дослідницького центру ІСП РАН передбачено в тому числі створення довіреної технології діагностики властивостей особистості", - розповіли в пресслужбі АЦ.

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Там пояснили, що її планується застосовувати для оцінки стану осіб, які ухвалюють ключові державні чи корпоративні рішення, а також "розпізнавання маніпулятивного управління великими соціальними групами, оцінки творчого потенціалу працівників та моделювання їхнього професійного розвитку".

"Такі проєкти можуть допомогти у виявленні та своєчасному реагуванні на розпалювання національної ворожнечі, формування груп смерті, вербування або залучення громадян до терористичної діяльності", - зазначили в АЦ.

Потенційно, масова психодіагностика профілів росіян у соціальних мережах може суперечити чинному законодавству, вважає викладач Moscow Digital School Олег Блінов: "Наприкінці минулого року були прийняті поправки до закону про персональні дані, згідно з якими опубліковані громадянами дані можуть використовуватися для будь-якого аналізу лише з їхньої згоди". Запропоноване використання даних порушує права та інтереси громадян на таємницю приватного життя, вважає експерт.

"Коли ми викладаємо фотографії в соцмережах, ми розраховуємо, що вони будуть цікаві нашим друзям і знайомим, — пояснює він. - Однак виходить, що ФГБУ збиратиме ваші дані і присвоюватиме вам "оцінки особистості", проводитиме "психологічну діагностику", цілі якої незрозумілі".

Навіть якщо людина не обмежила доступу до інформації, опублікованої в соцмережах, вона захищається законом про персональні дані, на обробку має бути отримана окрема згода, яка міститиме умови та обмеження обробки інформації третіми особами, наголошує директор з правових ініціатив Фонду розвитку інтернет-ініціатив Олександра Орєхович: "Ще більше питань викликає перспектива обробки підрядником даних із соцмереж, які людина не робить публічними". У такому разі, зазначає експерт, підрядник також має отримувати від громадян окрему згоду на аналіз цієї інформації.