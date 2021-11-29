"Слуги народу" планують створити дисциплінарну комісію для аналізу "зашкварів" нардепів, - Шуляк

У партії "Слуга народу" планують створити дисциплінарну комісію, яка здыйснюватиме аналіз різних гучних "зашкварів" нардепів політсили.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила очільниця партії Олена Шуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ми точно робитимемо - створимо умовно дисциплінарну комісію (назва може бути іншою). Я пропоную її як вищий орган партії. На базі нашої фракції в парламенті ми обговорювали можливість створення так званої етичної ради. Навіть розробляли положення, але це нічим не закінчилося", - розповіла Шуляк.

"Партія перебирає на себе ініціативу створення дисциплінарної комісії чи етичної ради, яка могла б займатися аналізом, винесенням певних рекомендацій, що робити в різних гучних і не дуже зашкварах чи то народних депутатів, чи то депутатів місцевих рад. Будьмо чесними, скандали є. Ми інколи на них дуже пізно реагуємо, інколи не реагуємо взагалі. Хто повинен формувати реакцію? Яким чином? За якими принципами? Це ніде не прописано. Тому створення цієї дисциплінарної комісії на часі", - додала очільниця партії.

Також читайте: "Слуга народу" ігноруватиме телеканали "Україна 24" та "Україна". Вони перетворилися на пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх", - Шуляк