Новини • Коронавірус і карантин

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до низки африканських країн через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"

7405
МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до низки африканських країн через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"
У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія скликає міністрів охорони здоров’я G7, щоб обговорити кроки щодо нового штаму COVID-19

В МЗС також рекомендують слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: [email protected].

Також читайте: Наразі недостатньо даних, щоб стверджувати, що штам коронавірусу "Омікрон" небезпечніший за "Дельту", - ВООЗ

Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: [email protected].

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини