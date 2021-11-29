МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до низки африканських країн через поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України", - йдеться у повідомленні.
В МЗС також рекомендують слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.
Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: [email protected].
Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: [email protected].