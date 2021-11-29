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ДБР працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди, - нардеп "Голоса" Рудик

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ДБР працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди, - нардеп "Голоса" Рудик
Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що ДБР вчиняє вибіркове правосуддя.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона розповіла в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

За словами нардепа, зараз ДБР не розслідує справи Майдану, а також жодне із подань у справі "вагнерівців".

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"Але воно дуже швидко реагує, коли йдеться про людей, які ображають презмдента, або голову його офісу. Це стосується і журналіста, пана Бутусово, який достатньо правдиво і відкрито говорив з президентом на пресконференції, і Гео Лероса, який досить невдало реагував на виступ президента, і т.д. Питання вже не в тому, що відбувається, а в тому що у нас ДБР не є незалежним органом і працює на задоволення внутрішніх амбіцій президента та його команди", - наголосила.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

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Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    А сейчас вообще деятельность всех правоохранительных органов направлена на защиту власти от общества.
  • 5 копійок
    Зелене ДБР.
  • Чайка Київ
    Янелох наробив і набазікав стільки лайна, що можна ставити лайк під кожною викривальною статею, незалежно від симпатій чи антипатій до її автора.
    "Маладой риг" Вова, об'єднує країну не гірше ніж його старший тофаріщ овоч, на корпоративах чкого він кривлявся.
    Хоча, чому дивуватися? І того, і цього курують тіж самі кацапи.
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