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Сильне почуття втоми без втрати смаку чи нюху, - лікарка з ПАР розповіла про симптоми штаму коронавірусу "Омікрон"

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Сильне почуття втоми без втрати смаку чи нюху, - лікарка з ПАР розповіла про симптоми штаму коронавірусу "Омікрон"
Симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", уперше виявленого в ПАР, на відміну від інших варіантів виявлялися у легкій формі.

Про це The Telegraph повідомила південноафриканська лікарка Анжеліка Кутзі, яка першою попередила про новий штам, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

За словами Кутзі, пацієнти, серед яких молоді люди різного походження та етнічної належності, скаржилися на сильне почуття втоми. Крім того, у шестирічної дитини зафіксували прискорений пульс і високу температуру.

Кутзі зазначила, що у хворих не було втрати смаку чи нюху.

За словами лікарки, з-поміж її пацієнтів приблизно 20 осіб повідомили про схожі симптоми нового варіанта коронавірусу – це були здорові чоловіки, які були "дуже втомленими", орієнтовно половина з них не була вакцинована проти COVID-19.

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Топ коментарі

  • viktor gugo
    Если устал = инфецирован. Срочно за бустерной устало поплелся.👍
  • Vitia Ma
    Так это все признаки похмелья Небось мусульманские страны для себя водку открыли
  • Ybaldy
    Где то пропустили штам Одибилон, с втратой здорового глузду.
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