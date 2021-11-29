Міноборони про можливість вторгнення РФ в Україну: В суспільстві сіють страх і паніку, ми готові до усіх сценаріїв

Загроза повномасштабного нападу на Україну з боку Росії є цілком реальною.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо ми говоримо про загострення, то йдеться про розширення ескалації вглиб території України. Але таке загострення у нас відбувається регулярно. Тобто ЗСУ, наша розвідка, міністерство оборони - ми спостерігаємо безкінечний рух російських військ вздовж кордону, на тимчасово окуповані території. Таких періодів дуже багато, коли збільшується загроза, то зменшується. Наразі ми вважаємо, що ця ситуація дійсно зараз можна говорити про загострення, але вона така сама як весною це було", - пояснила Маляр.

За її словами, паралельно з повідомлення про загострення ситуації на кордоні розпочалася потужна інформаційна кампанія, яка "фактично сіє страх в українському суспільстві, сіє паніку".

"І на тлі цих заяв, що дійсно є загострення, що є інформаційна потужна кампанія, якої скажімо, не було весною, Росія шукає будь-який найменший привід для того, щоб реалізувати свої плани. Тому на сьогодні будь що може стати тим пусковим гачком і бути використане Росією заради провокації. Тут важливо розуміти, який би не був сценарій, ми до цього сценарію готові", - додала Маляр.

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