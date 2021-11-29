У "Слузі народу" не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії. Заяви про вихід також не було, - Шуляк

У "Слузі народу" досі не можуть знайти заяву колишнього Голови Верховної Ради, народного депутата Дмитра Разумкова на вступ до партії.

Про це голова політсили Олена Шуляк розповіла в інтерв’ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії "Слуга народу" - ред.). Поки що не можемо знайти його заяву", - сказала вона.

Шуляк уточнила, що його заяви про вихід із партії не було. Водночас вона зазначила, якщо Разумков був очільником партії, має бути хоча б заява на вступ, яку наразі не вдається знайти. "Але думаю, що розібратися з цим - питання часу", - констатувала голова політсили.

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Відповідаючи на запитання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату, Шуляк зазначила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно, однак, на її думку, що не потрібно заважати людині показувати себе в роботі. Вона також повідомила, що це питання не обговорювалося на з’їзді партії "СН".