У "Слузі народу" не можуть знайти заяву Разумкова на вступ до партії. Заяви про вихід також не було, - Шуляк
Про це голова політсили Олена Шуляк розповіла в інтерв’ю LB, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені досі незрозуміло (чи є наразі Разумков членом партії "Слуга народу" - ред.). Поки що не можемо знайти його заяву", - сказала вона.
Шуляк уточнила, що його заяви про вихід із партії не було. Водночас вона зазначила, якщо Разумков був очільником партії, має бути хоча б заява на вступ, яку наразі не вдається знайти. "Але думаю, що розібратися з цим - питання часу", - констатувала голова політсили.
Відповідаючи на запитання щодо можливості позбавлення Разумкова депутатського мандату, Шуляк зазначила, що не може ухвалювати таке рішення одноосібно, однак, на її думку, що не потрібно заважати людині показувати себе в роботі. Вона також повідомила, що це питання не обговорювалося на з’їзді партії "СН".