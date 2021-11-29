"Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень", - радник Офісу Президента
Про це він написав на свої сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
Арестович заявив, що Бутусова нібито "використовують чорні політичні аферисти". Крім того, він назвав журналіста "чорним пропагандистом".
"Те, що він уже не цілком адекватний, було видно на пресконференції. Ніхто при здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з Президентом країни. Його дуже якісно накачують психологічно. Історія з пострілом з гармати, показала це абсолютно точно", - заявив радник голови ОП.
"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв бік і більше не може бути журналістом та висвітлювати події у конфлікті. ... Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку", - додав Арестович.
"Бутусова заводять як сакральну жертву, вже запланували його як чергового Гонгадзе. Такими темпами йому залишається дуже недовго - рахунок пішов на дні, максимум - тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це за планом стане сигналом до початку масових заворушень - зі щирим обуренням громадян. І все це – на тлі концентрації російських військ на кордоні", - акцентував радник Єрмака.
"Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати. Заодно я спеціально озвучив це як можливий сценарій. Те, що публічно озвучено кимось, потім режисерам цього дійства важче реалізовувати, а громадян - важче вводити в оману", - підсумував Арестович.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".