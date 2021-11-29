Журналістка Дуцик про справу Бутусова: Президента накручують та штовхають на хибний шлях, проблеми зі свободою слова наростають, як снігова куля

Заклики низки представників влади, як от Арестовича, дати оцінку діям Бутусова Комісії журналістській етиці абсолютно маніпулятивними

Про це у Facebook повідомила блогерка, заслужена журналістка України, членкиня Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Діана Дуцик, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, заклики низки представників влади, як от Арестовича, дати оцінку діям Юрія Бутусова Комісії журналістській етиці абсолютно маніпулятивні.

"Зараз я висловлюю особисту позицію, яка не є офіційною позицією КЖЕ. Маніпулятивні вони з наступних причин: ситуація уже вийшла з площини етики і стала політичною, оскільки порушена кримінальна справа. Я вважаю цю справу тиском на журналіста і тиском на свободу слова. КЖЕ могла б розглянути відео Бутусова та саму ситуації, якби не було кримінальної справи і до нас звернулися б за роз'ясненнями щодо такої практики в умовах війни", - зазначила Дуцик.

Вона наголосила, що розгляд ситуації суто в етичній площині неможливий.

"Ми можемо по-різному ставитися до Бутусова чи до його дій. Але я точно знаю, ми входимо в складний період, коли проблеми зі свободою слова наростають, як сніговий ком. І вони вже несуть загрозу для безпеки країни. Мені дуже прикро, що влада не розуміє цього, і окремі представники накручують президента та штовхають його по хибному шляху. Історія показує, що це завжди погано закінчувалося для країни", - підсумувала Дуцик.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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