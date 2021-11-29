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Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ

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Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ
Ступінь небезпеки нового штаму коронавірусу COVID-19 "омікрон" оцінюється як "украй високий", проте наявні вакцини можуть надати певний ступінь захисту.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), присвяченій новому штаму, інформує Цензор.НЕТ з повідомленням на "Інтерфакс-Україна".

"Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання та смерті", - йдеться у доповіді ВООЗ.

Для боротьби з поширенням "омікрону" в організації пропонують прискорити вакцинацію проти вірусу, особливо в групах ризику, і далі використовувати запобіжні заходи, як-от носити маски, уникати великих скупчень людей.

Дослідження нового штаму тривають, очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями.

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Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "омікрон", спочатку було виявлено на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше за інші штами, які виявляли науковці за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.

Останнім часом його виявили також у кількох європейських країнах – у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах та Бельгії. Крім того, про заражених "омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу, Ізраїлю та Канади.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Бред сивой кобылы. Как можно делать подобные заявления если еще даже толком исследований не провели.
  • wittmann1980
    А как же 100 дней на разработку новой вакцины? Они там все двинулись, без перерыва выливают информационные помои в которые верят уже только уже самые самые отъявленные безмозглые. Ну-ну, а потом они хотят какого то доверия к вакцинам. а доверия то нет, приходится использовать силовые и административные меры.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Та невже. Щось я бачу хворих не меншає. Вже про чергові щеплення мову завели. Так виходить, що вакцина вірусу до дупи. То де ж по вашому розуміння на вакцинах та вірусах, якщо результат, мʼяко кажучи, слабкий.
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