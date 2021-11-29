Наявні COVID-вакцини можуть захистити від штаму "омікрон", - ВООЗ
Про це йдеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), присвяченій новому штаму, інформує Цензор.НЕТ з повідомленням на "Інтерфакс-Україна".
"Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання та смерті", - йдеться у доповіді ВООЗ.
Для боротьби з поширенням "омікрону" в організації пропонують прискорити вакцинацію проти вірусу, особливо в групах ризику, і далі використовувати запобіжні заходи, як-от носити маски, уникати великих скупчень людей.
Дослідження нового штаму тривають, очікується, що більше інформації буде доступно найближчими тижнями.
Штам COVID-19, який отримав у ВООЗ позначення "омікрон", спочатку було виявлено на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може загрожувати, оскільки поширюється набагато швидше за інші штами, які виявляли науковці за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.
Останнім часом його виявили також у кількох європейських країнах – у Німеччині, Італії, Британії, Нідерландах та Бельгії. Крім того, про заражених "омікроном" на своїх територіях повідомила влада Гонконгу, Ізраїлю та Канади.