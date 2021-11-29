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На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського

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На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського
Поліція Чернігівщини встановлює обставини смертельного інциденту на полюванні

Як інормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Чернігівщини у фейсуці.

"Сьогодні близько 4-ї ранку внаслідок вогнепального поранення помер у лікарні поліцейський Чернігівського районного управління поліції. Смертельного тілесного ушкодження поліцейський напередодні зазнав на полюванні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада близько опівдні до поліції надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення.

На момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі. На полювання він поїхав з трьома товаришами.

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За попередньою інформацією, під час полювання 39-річний мисливець здійснив постріл з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

На Чернігівщині під час полювання чоловік смертельно поранив поліцейського 01

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    "На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде."

    Уважаемые редакторы Цензора, если он был не по форме и не на службе, то какой же он полицейский? И далее, если бы убиенный не работал в полиции, а был, например, токарем третьего разряда, то стали бы вы давать заголовок "В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил токаря третьего разряда"? К чему это раздувание и акцентирование на том, что убитый - мент?
  • Spartacuss
    Водка хотя бы была вкусная?

  • Ahmed Nunji
    Мисливці чомусь вважають, що ліси лише для них. Зараз страшно з дітьми в ліс ходити - постійно звучать постріли.
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