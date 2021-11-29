На Бурштинській ТЕС стався викид пари, станція працює в штатному режимі, - пресслужба станції
Про це повідомляє пресслужба станції.
"Чотири працівники отримали опіки. Робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні. Стан людей оцінюється медиками як стабільний. Інцидент стався під час роботи 7 енергоблоку. За попередніми даними - через розрив екранної труби на котлі. Причини і обставини нещасного випадку встановлюються. Підприємство надасть потерпілим всю необхідну допомогу", - повідомила пресслужба станції.
Станція працює в штатному режимі, відключення блоку не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону. Станція працює в складі 7-ми енергоблоків загальною потужністю 1172 МВт. Бурштинська ТЕС скоординувала своі дії з "Укренерго". Для компенсації потужності було оперативно включено блок №4. Також вночі енергетиками було оперативно ліквідовано наслідки задимлення на покрівлі над котлом блоку № 8, площей 2 кв.м. Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.