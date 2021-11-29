На Бурштинській ТЕС стався викид пари, станція працює в штатному режимі, - пресслужба станції

У ніч з 28 на 29 листопада на Бурштинській ТЕС стався викид пари і суміші газів з топки котла енергоблоку №7.

Про це повідомляє пресслужба станції.

"Чотири працівники отримали опіки. Робітникам було терміново надано першу допомогу та доставлено до лікарні. Стан людей оцінюється медиками як стабільний. Інцидент стався під час роботи 7 енергоблоку. За попередніми даними - через розрив екранної труби на котлі. Причини і обставини нещасного випадку встановлюються. Підприємство надасть потерпілим всю необхідну допомогу", - повідомила пресслужба станції.

Станція працює в штатному режимі, відключення блоку не вплинуло на тепло- і енергопостачання регіону. Станція працює в складі 7-ми енергоблоків загальною потужністю 1172 МВт. Бурштинська ТЕС скоординувала своі дії з "Укренерго". Для компенсації потужності було оперативно включено блок №4. Також вночі енергетиками було оперативно ліквідовано наслідки задимлення на покрівлі над котлом блоку № 8, площей 2 кв.м. Пожежу ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.