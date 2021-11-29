Перше засідання робочої групи з підготовки змін до законодавства у сфері парламентського права відбудеться в п'ятницю, - Корнієнко
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У парламенті утворено робочу групу з підготовки змін до законодавства України у сфері парламентського права.
Про це сьогодні на погоджувальній раді заявив спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"На цьому тижні планується її перше установче засідання", - зауважив він.
За словами Стефанчука, головує у цій групі перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Той у свою чергу наголосив, що засідання відбудеться орієнтовано в п'ятницю. Корнієнко пообіцяв, що колеги, які задіяні у цьому процесі, будуть заздалегідь оповіщені.