Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді
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В середу президент Володимир Зеленський у Верховній Раді звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.
Про це на Погоджувальній Раді заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
В свою чергу, перший віцеспікер Олександр Корнієнко нагадав, що виступ президента не передбачає обговорення і запитань.
"Ми сподіваємося, що всі колеги в парламенті будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової, і навіть поведінкової, культури, тому що ми не одноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших наших запрошених гостей", - зауважив він.