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Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді

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Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді
В середу президент Володимир Зеленський у Верховній Раді звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Про це на Погоджувальній Раді заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

В свою чергу, перший віцеспікер Олександр Корнієнко нагадав, що виступ президента не передбачає обговорення і запитань.

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"Ми сподіваємося, що всі колеги в парламенті будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової, і навіть поведінкової, культури, тому що ми не одноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших наших запрошених гостей", - зауважив він.

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Топ коментарі

  • Tema9
    А середній палець в харю ослячу - це порушення регламенту чи ні?
  • крик душі
    Коли Зеленьський відправляв "у сраку" політиків, то це нормально, а коли опозиція та народ каже Зеленьському "іди у сраку" - порушення.
    Зелена пліснява, ваш час завершується.
  • Sophia-Maria Duglass
    Я не поняла - а как же путч ? Он же его обьявил на 1 декабря 😀😀
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