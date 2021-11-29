Корнієнко попросив нардепів не порушувати Регламент під час виступу Зеленського в Раді

В середу президент Володимир Зеленський у Верховній Раді звернеться із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Про це на Погоджувальній Раді заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

В свою чергу, перший віцеспікер Олександр Корнієнко нагадав, що виступ президента не передбачає обговорення і запитань.

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"Ми сподіваємося, що всі колеги в парламенті будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової, і навіть поведінкової, культури, тому що ми не одноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших наших запрошених гостей", - зауважив він.