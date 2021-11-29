РФ у випадку нападу на Україну зазнала б величезних втрат: українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році, - посол Німеччини Фельдгузен
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Чи має Росія такі наміри, я теж не можу вам сказати. Але українські війська сьогодні набагато сильніші, ніж у 2014 році. Росія зазнала б величезних втрат. Те, чого Росія завжди хоче - це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе, чи станеться щось", - сказала Фельдхузен.
Вона нагадала, що була в Україні у 2014 році. "Як дуже багато українців, багато співробітників нашого посольства, я пам'ятаю тодішню ситуацію, і це мене відрізняє від інших дипломатів. Я, можливо, трохи спокійніша тільки тому, що я це вже бачила. Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію... У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося", - додала Фельдхузен.
Посол наголосила, що Україна та її партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу РФ на Україну.
"На відміну від 2014 року, зараз це не було б сюрпризом для нас. Ми всі – і в Україні, і разом із партнерами – вже думаємо, як можна цього уникнути, бо ніхто не хоче повномасштабної війни. Хорошим результатом була б координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову буде війна", – пояснила вона.
На питання про те, про які наслідки для РФ може йтися у разі нападу, Фельдхузен також вказала на можливі кроки у фінансовій сфері. "Ви знаєте всі ці можливості, ми вже сім років про це говоримо. Особливо у фінансовій сфері є ще кроки, які можна зробити", - сказала вона.
Крім того, дипломат запевнила, що Україна вже протягом тривалого часу перебуває у постійному контакті з Німеччиною щодо ситуації на кордоні з РФ.