Кабмін завершує роботу над проєктом Бюджету-2022 до другого читання, - Стефанчук
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на Погоджувальній Раді в понеділок сказав спікер Руслан Стефанчук.
"Прошу комітет з питань бюджету, як тільки надійде доопрацьований урядом проєкт державного бюджету, оперативно та невідкладно його розглянути… підготувати і внести його для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради", - наголосив він.
Спікер нагадав, що окрім бюджету, народні депутати мають проголосувати і кошторис Верховної Ради на наступний рік. В свою чергу перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що хотілося б розглянути проєкт бюджету на 2022 рік цього тижня.
"Тому що залишати такий важливий процес на останній парламентський тиждень ризиковано, враховуючи, що далі у нас за календарним планом - робота в комітетах і округах, щоб ми не опинилися напередодні Нового року в ситуації, коли треба повертатися в зал. Думаю, для більшості депутатів ця перспектива не буде райдужною", - зауважив він.