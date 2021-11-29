Посли G7 закликали уникнути ситуації з відсутністю нового директора НАБУ: Процедура відбору має бути прозорою

Посли G7 зустрілися з керівником Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником, щоб обговорити прогрес НАБУ у боротьбі з корупцією в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби послів G7 у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що посли підтвердили свою стійку відданість підтримці незалежності НАБУ та інших антикорупційних інституцій України.

"Посли підкреслили, що процес відбору нового директора на посаду має бути прозорим, конкурентним і проводитися в такі часові рамки, щоб уникнути ситуації з відсутністю директора. Затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися", - сказано в повідомленні.

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