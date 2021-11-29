Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Світлодарська із гранатометів, - штаб ООС
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Впродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, в районі Світлодарська противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
В пресцентрі штабу ООС підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.