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"Слуги народу" сьогодні проведуть засідання фракції: Обговорять ресурсний законопроєкт, виділення коштів на підтримку бізнесу та місцеві дороги

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"Слуги народу" сьогодні проведуть засідання фракції: Обговорять ресурсний законопроєкт, виділення коштів на підтримку бізнесу та місцеві дороги
Фракція "Слуга народу" проведе засідання, на якому обговорять низку законопроєктів.

Про це у Telegram повідомила спікер фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 19:00 у КВЦ "Парковий" відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради поточного тижня. Зокрема:

Ресурсний законопроєкт №5600;

№6297 – щодо виділення з держбюджету 3 млрд гривень на підтримку бізнесу в період карантину;

№6298 – про виділення додаткових коштів на місцеві дороги;

інші важливі питання порядку денного парламенту", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, народні депутати спільно з міністром фінансів Сергієм Марченком обговорять основні положення Державного бюджету на 2022 рік.

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Топ коментарі

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Роспил бабла пошел!
    Юзик себе еще одну дачу под Киевом построит.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Я так прнял 1 миллиард задолжености перед бойцами уже погасили? НЕ?
    Или Коломойскому отдали.
  • Колыван Спикер
    Шабаш Зеленой тупорылой воровитой Нечисти!
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