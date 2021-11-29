Зеленський блокує кримінальні справи проти Коломойського, – експерт Atlantic Council

Українська влада не розслідує кримінальні справи проти Ігоря Коломойського, оскільки олігарх був головним спонсором президента Володимира Зеленського.

Про це пише шведський економіст і дипломат, експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд в передмові до книжки американського журналіста Кейсі Мішеля про зв’язки Коломойського із Зеленським.

"Олігарх Ігор Коломойський був головним спонсором нинішнього президента України Володимира Зеленського, що може бути причиною того, що досі український уряд не порушив кримінальної справи проти Коломойського", - йдеться в передмові до книжки. Нагадаємо, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським та його зв'язкам із президентом Володимиром Зеленським.