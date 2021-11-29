"Північний потік - 2" ще пів року точно не працюватиме, - Фельдгузен

Пропозиція України Євросоюзу про додатковий транзит обсягом 55 млрд кубометрів газу за спеціальними умовами є хорошою і може бути реалізована, якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, оскільки "Північний потік-2" ще точно пів року не працюватиме.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була хороша пропозиція України. Якщо ви уважно подивитеся, то йдеться лише про додаткові обсяги газу. Це не так легко, як ми думаємо, тому що газ перебуває в Росії, а не в Україні, пункт передачі газу - на вашому східному кордоні. Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо у них є комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити - це хороша пропозиція, і я можу уявити собі, що вона буде реалізована", - сказала посол.

Водночас Фельдгузен зазначила, що німецький федеральний регулятор відклав сертифікацію "Північного потоку-2" як незалежного оператора з транспортування газу, оскільки зрозумів, що спочатку потрібно зробити анбандлінг, і без цього не варто працювати далі.

Фельдгузен наголосила, що це не було кроком з боку Німеччини у відповідь на шантаж Росії.

"Ні, зовсім ні. Ми всі думаємо, що Росія має зацікавленість отримати сертифікацію швидше, а не пізніше. Однак наразі це точно не буде швидше. Якщо вони анбандлінг не зроблять, то і сертифікації не буде. У Bundesnetzagentur працюють бюрократи, і якщо немає умов для сертифікації, тоді її і не буде. Росія знає про це. Те, що ми маємо проблему з постачанням енергії наразі - це інший виклик, ми над цим усі працюємо, не лише Німеччина, а й інші країни. Але я гадаю, що той факт, що Bundesnetzagentur зупинив сертифікацію не має зв'язку з цією кризою", - розповіла вона.

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За її словами, перша причина високих цін на газ - це той факт, що на європейському ринку мало газу.

"Нідерланди, Норвегія постачають менше газу. Ми знали про це. Поганим сюрпризом було те, що скраплений газ іде повністю в Азію, тому що там вищі ціни. Тобто це комерційне рішення. Росія постачає газ, поки що в рамках угод. Якщо дивитися на річні або на місячні обсяги, вони в листопаді постачали навіть більше, ніж раніше. Ми за цим дуже уважно спостерігаємо, але поки що ці природні причини більше впливають на ціну газу", - додала дипломат.

Фельдгузен запевнила, що у разі використання Росією газу як зброї Німеччина вживатиме відповідних заходів.

"Ми уважно спостерігаємо за ситуацією, і у разі використання Росією газу як зброї вживатимемо відповідних заходів", - повідомила посол.

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