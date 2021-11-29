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У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про допуск іноземних збройних сил на територію України для проведення навчань у 2022 році

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У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про допуск іноземних збройних сил на територію України для проведення навчань у 2022 році
У Верховній Раді зареєстровано як невідкладний проєкт Закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Ради.

Документ №6359 зареєстровано сьогодні, 29 листопада. Зазначено, що він переданий на розгляд керівництву ВР.

Втім, сам текст законопроєкту наразі відсутній. Зазначимо, що ініціатором даного проєкту закону є президент Володимир Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    так тож віська хла і лукашенко як раз і будуть, зелефіл ти наш зелеботний))
  • Віталій Павлов
    Це про кацапські війська,чи як?
  • Зэлэный_Змий
    Да ну, разве можно ожидать зрады от такого патриота как Зеля? Он же: 1) не лох, 2) ему 42+1 годика, 3) он ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий, 4) найвэлычнишый лидер современности, 5) и от повесток в рашке он не прятался. Ни одного раза из тех четырёх.
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