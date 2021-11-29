У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про допуск іноземних збройних сил на територію України для проведення навчань у 2022 році

У Верховній Раді зареєстровано як невідкладний проєкт Закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.