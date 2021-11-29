У Раді зареєстрували законопроєкт Зеленського про допуск іноземних збройних сил на територію України для проведення навчань у 2022 році
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У Верховній Раді зареєстровано як невідкладний проєкт Закону про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Ради.
Документ №6359 зареєстровано сьогодні, 29 листопада. Зазначено, що він переданий на розгляд керівництву ВР.
Втім, сам текст законопроєкту наразі відсутній. Зазначимо, що ініціатором даного проєкту закону є президент Володимир Зеленський.